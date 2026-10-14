Молодой вор вынес из квартиры под Петербургом почти 50 млн рублей

Петербургские оперативники задержали в Москве 20-летнего молодого человека, которого подозревают в краже имущества на 48,4 млн рублей из частного дома в Выборгском районе Ленобласти. Его поймали на Рязанском проспекте спустя две с половиной недели после преступления.

Кража произошла 12 сентября в посёлке Ленинское. По данным полиции, злоумышленник попал в дом через 17-летнюю дочь владельца и за несколько часов вынес имущество на десятки миллионов рублей.

«В период с 09:00 до 17:00 неизвестный, получив доступ в дом через 17-летнюю дочь владельца, проник внутрь и похитил имущество на общую сумму 48 миллионов 431 тысяча рублей», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Оперативники установили личность предполагаемого вора и выяснили, что после преступления он находится в Москве.

Вечером 29 сентября петербургские полицейские задержали 20-летнего подозреваемого на Рязанском проспекте. Молодого человека задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

Теперь правоохранители разыскивают похищенное имущество и устанавливают возможных соучастников фигуранта. Кроме того, его проверяют на причастность к другим похожим кражам.

Ранее в Москве задержали петербурженку, подозреваемую в участии в обмане школьницы из Ленобласти на 7,5 млн рублей. По версии следствия, девочку убедили передать крупную сумму под предлогом необходимости «спасти» родителей от уголовного преследования.