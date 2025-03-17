Подозреваемую в обмане школьницы на 7,5 млн петербурженку схватили в Москве

Сотрудники уголовного розыска задержали в Москве женщину, которая помогла обмануть школьницу из Ленобласти на 7,5 миллиона рублей. О её задержании сообщает «Фонтанка».

Согласно информации следователей, 8 марта петербурженка встретилась с девочкой у супермаркета на Гостилицком шоссе и забрала у неё деньги. До этого школьницу обработали мошенники, которые под видом сотрудником ФСБ убедили её отдать наличные, чтобы спасти родителей от тюрьмы.

После совершения преступления 38-летняя жительница Купчина отправилась в Москву, где её и задержали на Ходынской улице.