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17 марта, 09:42

Подозреваемую в обмане школьницы на 7,5 млн петербурженку схватили в Москве

В Москве задержали петербурженку, которая помогла обмануть школьницу на 7,5 млн

Сотрудники уголовного розыска задержали в Москве женщину, которая помогла обмануть школьницу из Ленобласти на 7,5 миллиона рублей. О её задержании сообщает «Фонтанка».

Согласно информации следователей, 8 марта петербурженка встретилась с девочкой у супермаркета на Гостилицком шоссе и забрала у неё деньги. До этого школьницу обработали мошенники, которые под видом сотрудником ФСБ убедили её отдать наличные, чтобы спасти родителей от тюрьмы.

После совершения преступления 38-летняя жительница Купчина отправилась в Москву, где её и задержали на Ходынской улице.

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Ранее сообщалось, что мошенники развели пенсионерку из Иркутской области. Пожилая женщина попалась на крючок аферистов, продиктовала им код от «Госуслуг», после чего продала квартиру и отдала все полученные средства злоумышленникам.

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Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Ольга Сливченко
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