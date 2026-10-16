Монетный двор США побил рекорд продаж благодаря монетам с Трампом

Монетный двор США получил более миллиарда долларов от продажи коллекционной продукции за 2026 финансовый год. По данным американского Минфина, это самый высокий показатель более чем за 20 лет. Одним из факторов рекорда стал высокий спрос на однодолларовые монеты с портретом президента Дональда Трампа.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о результатах всего финансового года, завершившегося 30 сентября. В общую сумму вошли продажи различных коллекционных выпусков, в том числе монет к 250-летию независимости США.

Монеты с Трампом предлагается покупать наборами: рулон из 25 штук обойдётся в 61 доллар, а мешок со 100 монетами — в 154,5 доллара. При этом номинал каждой составляет всего один доллар.

Новинка вызвала ажиотаж среди покупателей. Уже в первые часы после старта продаж наборы стали недоступны для заказа. Сейчас на официальном сайте Монетного двора также указано, что товара нет в наличии.

На лицевой стороне юбилейного доллара изображён Трамп, а на оборотной — президентская печать США с орлом. Монета имеет золотистый цвет, однако золота в её составе нет. Отдельную ценность для коллекционеров представляют 250 тысяч экземпляров со специальной отметкой «4 июля», которые случайным образом распределили по наборам.

Ранее Life.ru рассказывал, каким получился окончательный дизайн монеты с Трампом. Выпуск оказался необычным для американской нумизматики: действующих президентов в США практически не изображают на монетах, а законность такого решения вызвала споры.