В Москве на предстоящих выходных, 28 и 29 ноября, ожидаются небольшие морозы и гололедица. Днём температура воздуха опустится до минус четырёх градусов, а снег будет идти лишь временами. Об этом РИА «Новости» сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«В выходные, 28–29 ноября, в Москве ожидается слабо морозная погода и гололедица. Днём в субботу и в воскресенье преимущественно без осадков, до минус 4 градусов», — рассказала синоптик.

По уточнённому прогнозу, в субботу ночью температура составит от минус трёх до минус пяти градусов, а днём — от минус двух до минус четырёх. В воскресенье ночью похолодает до минус четырёх — шести градусов. Днём столбики термометров вновь покажут от минус двух до минус четырёх.

Паршина добавила, что снегопады будут небольшими и преимущественно ночными. При этом местами на дорогах сохранится гололедица, поэтому москвичам следует соблюдать осторожность при передвижении.

Ранее Life.ru рассказывал о снегопадах и похолодании в Москве 24–25 ноября. Синоптики предупреждали о метели, порывах ветра и образовании гололедицы. По прогнозам специалистов, после прохождения циклона в столичном регионе должны были усилиться ночные морозы.