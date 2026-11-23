Российские морпехи использовали обычный кирпич вместо гранаты, чтобы обмануть приближавшуюся украинскую диверсионно-разведывательную группу на Добропольском направлении. Неожиданная уловка помогла подразделению избежать потерь, рассказал оператор беспилотных систем 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Сердцеед.

Трое военнослужащих находились на позиции, когда получили предупреждение о приближении украинской разведгруппы. Один из бойцов воспользовался монокуляром и убедился, что в их сторону действительно движутся военные противника.

Морпехи приготовились к столкновению, однако обнаружили, что оборонительные гранаты закончились. Тогда Сердцеед решил сымитировать бросок взрывного устройства, воспользовавшись подручным предметом.

«Я беру кирпич, об другой стукаю, полкирпича беру и в окно — (кричу — прим. Life.ru) «своя». И вот противник уже подходил, один из них пригнулся. Мы в том бою, скажем так, не понесли потерь», — рассказал военнослужащий.

По словам морпеха, приближавшиеся украинские бойцы отреагировали на брошенный предмет, пригнулись. Всего в составе отряда ВСУ было семь боевиков.

Ранее Life.ru сообщал о другом столкновении российских морпехов с украинской диверсионно-разведывательной группой на Добропольском направлении. Тогда командир миномётного расчёта с позывным Краб рассказал, что его подразделение получило координаты противника и открыло огонь, сорвав попытку продвижения.