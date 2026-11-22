Военнослужащий с позывным Добрыня рассказал, что вместе с товарищем 35 суток выполнял боевые задачи на позиции практически без сна. За это время они уничтожили более 100 единиц украинской техники. Об этом сообщает «Народный фронт».

Боец ВС РФ рассказал о подвиге. Видео © пресс-служба «Народного фронта»

Добрыня пояснил, что его с товарищем напарники получили осколочные ранения после удара беспилотника ВСУ. Военнослужащий укрыл раненых в гараже, откуда их позднее эвакуировали, а сам вновь занял позиции и принял решение стоять до последнего.

Добрыня с сослуживцем вели огонь из подвала, делали вылазки и не давали противнику продвинуться ни на метр. По рассказу военнослужащего, среди поражённой ими техники были два танка и более десяти боевых машин пехоты. Позднее бойца наградили медалью Суворова.

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