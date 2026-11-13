По его данным, за время специальной военной операции высшей государственной награды удостоились семь офицеров этих подразделений. Ещё более 400 военнослужащих получили орден Мужества. Четверо из них награждены им трижды или более. Ртищев также сообщил, что четырём бригадам и восьми полкам присвоили почётное наименование «гвардейские», а три бригады получили орден Жукова.