Два офицера войск РХБЗ получили звание Героя России
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Капитаны Вигуляр и Латипов удостоены звания героя Российской Федерации среди военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты. Об этом газете «Красная звезда» сообщил начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.
По его данным, за время специальной военной операции высшей государственной награды удостоились семь офицеров этих подразделений. Ещё более 400 военнослужащих получили орден Мужества. Четверо из них награждены им трижды или более. Ртищев также сообщил, что четырём бригадам и восьми полкам присвоили почётное наименование «гвардейские», а три бригады получили орден Жукова.
Ранее научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург получил одну из высших государственных наград России в день своего 75-летия. Президент Владимир Путин присвоил известному учёному звание Героя Труда Российской Федерации.