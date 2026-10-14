Моржи под наблюдением спутников: как учёные исследовали дикую природу Баренцева моря Учёные обследовали 1,7 млн гектаров Баренцева моря и изучили редких моржей Обложка © Пресс-служба нефтяной компании

В Арктике «Газпром нефть» завершила масштабную научную экспедицию по изучению природы юго-восточной части Баренцева моря. Специалисты обследовали территорию площадью 1,7 миллиона гектаров, собрали более 200 проб воздуха, почвы, воды и донных отложений, а также изучили места обитания редких морских животных и птиц. Особое внимание исследователи уделили атлантическим моржам, занесённым в Красную книгу России.

Одними из главных точек экспедиции стали острова Матвеев и Вайгач. Здесь учёные наблюдали за моржами непосредственно на берегу, а также изучали данные автономных фотоловушек и спутниковых наблюдений. Такой подход помогает отслеживать изменения численности животных, оценивать состояние популяции и лучше понимать маршруты их перемещения.

Атлантические моржи представляют особый интерес для исследователей. Эти крупные морские млекопитающие тесно связаны с арктической экосистемой, а состояние их популяции зависит в том числе от изменений природных условий. Поэтому регулярные наблюдения позволяют накапливать сведения, необходимые для разработки природоохранных мер.

«Такие исследования позволяют накапливать данные, количество которых переходит в качество: углубляются наши знания о биологии подвида и о том, как гармонично сосуществовать человеку и дикой природе», — объяснил биолог Научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» Никита Болтунов.

Не менее насыщенной оказалась работа орнитологов. Основные наблюдения проходили на побережье Варандея, где специалисты зафиксировали представителей 31 мигрирующего и 39 гнездящихся видов птиц. Среди них — малый лебедь, белолобый гусь, халей и белощёкая казарка.

В исследовании участвовали специалисты разных научных направлений: гидробиологи, гидрохимики, зоологи, орнитологи, ихтиологи и геоботаники. Экспедиция объединила сотрудников Центра морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова, заповедника «Ненецкий» и Научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие».

Мониторинг проводится ежегодно уже более десяти лет. За это время учёные сформировали обширную базу сведений о флоре и фауне юго-восточной части Баренцева моря.

«Сохранение хрупкой экосистемы Арктики - задача, для решения которой требуется комплексный подход. Мы применяем в производстве наилучшие доступные технологии, следим за состоянием окружающей среды, реализуем инициативы по изучению арктических животных. Результаты наших экомониторингов уже много лет подтверждают эффективность такой работы», — говорит генеральный директор «Газпром нефть шельфа» Игорь Рустамов.

Особая ценность такой работы заключается в возможности сравнивать результаты разных лет. Единичное наблюдение показывает состояние природной среды в определённый момент, а многолетние исследования позволяют замечать тенденции, которые сложно выявить за одну экспедицию.

Ранее Life.ru рассказывал об экспедиции на мыс Челюскин, где учёные приступили к исследованию загрязнения арктических экосистем. Специалисты изучают состояние природной среды и собирают образцы, которые помогут оценить влияние загрязняющих веществ на флору и фауну Крайнего Севера.

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Авторы Алексей Берковиц