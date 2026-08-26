Лишайники расскажут о состоянии Арктики: Учёные начали исследование на мысе Челюскин

Учёные начали комплексное исследование экосистем на мысе Челюскин — самой северной материковой точке Евразии. Специалисты оценят состояние арктической природы и уровень загрязнения территории.

Учёные изучат загрязнение экосистем на мысе Челюскин. Фото © Чистая Арктика

Экспедиция проходит в рамках проекта «Чистая Арктика» и впервые объединяет экологические работы с научным изучением флоры и фауны региона. Исследователи планируют собрать не менее 70 образцов почвы, воды, лишайников и шерсти белых медведей.

Учёные изучат загрязнение экосистем на мысе Челюскин. Фото © Чистая Арктика

Особое внимание специалисты уделяют лишайникам. Эти организмы способны накапливать вещества из окружающей среды и могут показать изменения в экосистеме ещё до того, как они станут заметны визуально.

Учёные изучат загрязнение экосистем на мысе Челюскин. Фото © Чистая Арктика

«Лишайники являются очень показательным тест-объектом для оценки загрязнения. Мы отбираем виды, обладающие кустистой жизненной формой, — например, представители рода цетрария, так как их таллом легко отделить от субстрата», — рассказал научный сотрудник Почвенного института имени В. В. Докучаева и МГУ Данила Бардашов.

После сбора образцы отправят на лабораторный анализ с помощью масс-спектрометрии. Учёные смогут определить концентрацию различных элементов, включая возможные загрязнители и тяжёлые металлы.

Учёные изучат загрязнение экосистем на мысе Челюскин. Фото © Чистая Арктика

Помимо лишайников специалисты изучают почвенный покров. Одним из основных источников загрязнения на территории остаются металлические бочки, которые накопились в Арктике за предыдущие годы хозяйственной деятельности.

Проект «Чистая Арктика» действует с 2021 года. За это время участники собрали более 22 тысяч тонн отходов и очистили свыше тысячи гектаров территорий, а нынешняя экспедиция поможет оценить, как восстанавливаются экосистемы одного из самых труднодоступных районов планеты.

Арктические экспедиции в последние годы всё чаще совмещают уборку территорий с научными исследованиями. Ранее Life.ru писал, что участники проекта «Чистая Арктика» впервые отправились на мыс Челюскин для ликвидации накопленного экологического ущерба и изучения состояния местных экосистем. Специалисты тогда отмечали, что в условиях Крайнего Севера загрязняющие вещества могут сохраняться десятилетиями из-за низких температур.