Экспедиция экологического проекта «Чистой Арктики» отправилась на мыс Челюскин

Масштабная экспедиция общественного экологического проекта «Чистая Арктика» впервые отправилась на мыс Челюскин — самую северную материковую точку Евразии. Группа вылетела из Москвы, добравшись до места назначения с пересадками в Красноярске и Хатанге.

В состав команды вошли более 20 человек. Помимо волонтёров, на территорию прибыли научные специалисты, музейные работники, космонавт и Герой России Александр Горбунов, а также финалисты международного конкурса «Ледокол знаний». Участникам предстоит совместить ликвидацию накопленного экологического ущерба с полевыми исследованиями и практическим обучением.

«В этом году наш проект получил грант Президентского фонда природы. Это позволяет нам не только организовать очистку территории, но и провести углубленные научные исследования. «Чистая Арктика» несколько лет подготавливала почву для такого рода экспедиций: отремонтировала волонтерский кампус, отработала технологию очистки и вывоза накопленного вреда. По сути, с данной экспедиции на Челюскине начинается большая и комплексная работа по восстановлению его экосистем и превращению в важный центр научных исследований», — подчеркнул руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

Челюскин представляет собой природный индикатор, где арктическая тундра сменяется полярными пустынями. Здесь обитают краснокнижные виды, включая белого медведя. Расположение на водоразделе Карского моря и моря Лаптевых делает мыс ключевой точкой для изучения глобального климата.

Кандидат географических наук Данила Бардашов пояснил, что из-за низких температур органические загрязнители здесь консервируются на десятилетия. В ходе работ учёные и добровольцы отберут не менее 70 проб жидкости, почвы, лишайников и шерсти белого медведя, чтобы оценить степень загрязнения и восстановительный потенциал экосистем.

Бардашов добавил, что вредные вещества накапливаются в организмах и по трофической цепи достигают высшего хищника. Животные проявляют интерес к брошенным конструкциям, что создаёт риск контакта с остатками горюче-смазочных материалов. Очистка территории устранит эти факторы и запустит очищение пищевых цепей.

Отдельным направлением станет сохранение исторических артефактов. Сотрудники Арктического музейного выставочного центра из Санкт-Петербурга попытаются отобрать среди советской техники предметы, достойные реставрации и музейных экспозиций. Кандидат исторических наук Вадим Матвиенко рассказал, что едет определять, что можно отправить в металлолом, а что следует сохранить как свидетельство героического освоения Русского Севера.

Жить участники будут в волонтёрском кампусе, обустроенном ранее силами проекта. На мысе их также ждёт встреча с московскими школьниками из Большой арктической экспедиции под руководством путешественника Матвея Шпаро. Совместными усилиями они откроют восстановленный мемориал погибшим полярникам.

В пресс-службе Президентского фонда природы подчеркнули, что проект объединяет учёных, исследователей, волонтёров и школьников со всей страны. Уборка труднодоступных территорий проходит в рамках комплексной научно-практической работы по сохранению арктического биоразнообразия. Экспедиция станет важным этапом федеральной программы очистки Арктики и разработки единого стандарта уборок для удалённых районов.

Проект «Чистая Арктика» действует с 2021 года. За все сезоны волонтёры собрали 22 045 тонн отходов и очистили 1101 гектар территории. Участниками инициативы стали 9923 добровольца. Генеральным партнёром выступает госкорпорация «Росатом».

Ранее проект «Чистая Арктика» впервые отправил волонтёров на Шпицберген для уборки российских поселений от советского мусора. Группа из 15 добровольцев вышла из Мурманска на экспедиционном судне «Профессор Молчанов». Руководитель проекта Андрей Нагибин рассказал, что рейс готовился ещё два года назад, однако геополитическая обстановка не позволяла реализовать планы из-за невыдачи шенгенских виз.