«Арктика. Лёд тронулся»: Путин поблагодарил молодых экологов за очистку Севера

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам пятого молодёжного экологического форума-фестиваля «Арктика. Лёд тронулся», который проходит в Нарьян-Маре.

Глава государства отметил, что форум объединил молодых активистов, занимающихся экологическими проектами в арктических регионах. По словам Путина, их работа помогает искать баланс между хозяйственным освоением Арктики и сохранением окружающей среды, а также поддерживать государство, местные власти, бизнес и научные организации.

Отдельно президент упомянул проект «Чистая Арктика». В его рамках уже собрали более 22 тысяч тонн отходов в Ненецком автономном округе, на Кольском полуострове, Чукотке, Ямале, в Поморье, Красноярском крае и Карелии.

«Уверен, что проведение нынешнего форума-фестиваля расширит горизонты вашей деятельности, поможет привлечь к ней новых единомышленников, послужит рождению перспективных идей, которые будут востребованы и принесут пользу нашей стране. Желаю успехов и достижения поставленных целей», — добавляется в телеграмме.

Ранее участники проекта «Чистая Арктика» впервые отправились с экспедицией на мыс Челюскин — самую северную материковую точку Евразии. В состав команды вошли более 20 человек, среди них волонтёры, учёные, музейные специалисты, космонавт и Герой России Александр Горбунов, а также финалисты конкурса «Ледокол знаний». Участникам предстоит очищать территорию от накопленных отходов, проводить полевые исследования и заниматься практической подготовкой.