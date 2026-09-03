Мощи Дмитрия Донского будут доступны для поклонения с 7 сентября

Поклониться частице мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя москвичи и гости столицы смогут с 7 сентября. Предполагается, что доступ к святыне будет открыт ежедневно с 08:00 до 20:00, рассказал глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

«Традиционно допуск к мощам у нас с 08:00 до 20:00», — сообщил он на пресс-конференции, посвящённой Общемосковскому крестному ходу.

Ковчег с частицей мощей Дмитрия Донского будет находиться в храме Христа Спасителя с 7 по 20 сентября. В Русской православной церкви уточнили, что при необходимости время доступа может корректироваться, поэтому круглосуточного поклонения пока не планируется.

Накануне, 6 сентября, святыню пронесут во время Общемосковского крестного хода. Шествие в день Собора Московских святых пройдёт от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Частицы мощей князя были помещены в отдельные ковчеги после реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Специалисты получили доступ к белокаменному саркофагу Дмитрия Донского и провели исследования останков. При этом само место захоронения князя было известно и прежде — новым стало именно исследование мощей.

18 августа у мощей совершил молебен патриарх Кирилл, а 20 августа в Архангельском соборе у гробницы князя побывал Владимир Путин. Ранее Life.ru подробно рассказывал, что именно обнаружили при работах в Архангельском соборе, как исследовали останки Дмитрия Донского и почему доступ к его саркофагу удалось получить именно сейчас.