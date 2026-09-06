Мощи Дмитрия Донского отправят к военным: Святыню уже доставили в Главный храм ВС РФ

Частицу мощей великого князя Дмитрия Донского 6 сентября доставили из Московского Кремля в Главный храм Вооружённых сил России на территории парка «Патриот». Святыня будет находиться в распоряжении военных священников и позднее отправится в различные подразделения армии, включая находящиеся в зоне СВО.

Мощи Дмитрия Донского принесли в Главный храм ВС РФ. Видео © Минобороны РФ

Специальный ковчег изготовили по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Предполагается, что святыню будут приносить в соединения и воинские части ВС РФ, в том числе в подразделения, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции.

После прибытия мощей в Главном храме ВС РФ состоялся молебен. Его возглавил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Мощи Дмитрия Донского принесли в Главный храм ВС РФ. Фото © Минобороны РФ

«В этой руке он когда-то держал меч. В те дни, когда был великим князем, воином на Куликовом поле и в других сражениях и одерживал победы», — отметил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

В богослужении также участвовали военные священники, проходящие обучение в военном духовно-просветительском центре Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны России. Поклониться святыне пришли военнослужащие, суворовцы, взрослые и дети.

В мощевике находится отлитая правая рука Дмитрия Донского, а сами мощи также взяты с правой руки великого князя. Символику такого решения отдельно объяснил митрополит Кирилл. Именно этой рукой князь держал меч, с которым сражался на Куликовом поле и в других битвах, одерживая победы.

«В это время Господь посылает ещё одного из заступников, который в том числе встанет вместе или во главе наших бойцов в зоне специальной военной операции в зоне СВО с мечом небесным огненным, как он и побеждал в своё время», — заявил митрополит.

Мощи Дмитрия Донского принесли в Главный храм ВС РФ. Видео © Минобороны РФ

По словам священнослужителя, в судьбоносный период вся страна и народ объединены общей работой ради победы. Он назвал принесение мощей важным Божьим знаком, который должен стать утешением и поддержкой.

Мощи Дмитрия Донского принесли в Главный храм ВС РФ. Фото © Минобороны РФ

«И, конечно же, мы надеемся, что этот знак великий Божий, он сегодня дан для нашего утешения и нашей победы», — сказал митрополит.

В дальнейшем мощи благоверного князя планируют доставлять в различные подразделения ВС РФ и военные вузы Минобороны, а также в воинские части на территории России и непосредственно в зону боевых действий. Торжественная встреча святыни в стенах Главного храма ВС РФ состоялась накануне, 4 сентября. Событие связывают с особым почитанием Тихвинской иконы Божией Матери как покровительницы русского воинства и защитницы Отечества.

Мощи Дмитрия Донского принесли в Главный храм ВС РФ. Фото © Минобороны РФ

На Руси Тихвинская икона появилась в период, который считается одним из важнейших этапов отечественной истории. Это произошло спустя три года после Куликовской битвы 1380 года, когда войско великого князя Дмитрия Донского одержало победу над ордой Мамая. Историческое совпадение стало одной из причин особого символического значения образа. Икону стали воспринимать как духовный символ укрепления и защиты русского государства, а также как знак Божьего покровительства над Русью.

Ранее сообщалось, что около 100 тысяч православных верующих приняли участие в ежегодном Общемосковском крестном ходе. Колонну возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Маршрут шествия составил примерно 6,5 километра. Верующим предстояло пройти от Храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря по центральным улицам столицы. С высоты птичьего полёта масштаб мероприятия запечатлели на видео.