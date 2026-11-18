Московский городской суд признал законным заочный арест журналиста и блогера Юрия Дудя*, обвиняемого по уголовному делу о публичных призывах к терроризму, его оправдании или пропаганде. Апелляционная инстанция 18 ноября оставила без изменения постановление Басманного районного суда Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Таким образом, решение о заключении блогера под стражу в заочном порядке осталось в силе. Ранее Дудь обжаловал постановление суда первой инстанции, однако добиться отмены меры пресечения не удалось.

Басманный суд избрал эту меру пресечения 29 сентября 2026 года. Согласно постановлению, срок заключения под стражу составляет два месяца и будет исчисляться с момента задержания Дудя на территории России либо его передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции.

Журналист обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганду с использованием СМИ либо интернета. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее Life.ru сообщал, что Басманный суд Москвы заочно арестовал Юрия Дудя по делу об оправдании терроризма. Незадолго до этого, 23 сентября, Росфинмониторинг включил блогера в перечень террористов и экстремистов.

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