Суд Москвы заочно арестовал блогера Юрия Дудя*

В Москве суд принял решение о заочном аресте блогера Юрия Дудя*. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ (призывы к терактам и оправдание терроризма). Информацией делится пресс-служба судебной инстанции.

«Басманный районный суд города Москвы 29 сентября 2026 года избрал в отношении Дудя Юрия Александровича* меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сказано в тексте. Время будет отсчитываться с момента его передачи правоохранительным органам России в случае его экстрадиции или задержания.

Напомним, Росфинмониторинг включил Дудя* в перечень террористов и экстремистов 23 сентября. В официальном списке указано, что в отношении блогера имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

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