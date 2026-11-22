Поддельные магазины со скидками на подарки ко Дню матери стали приманкой для кражи денег и личных данных россиян. О схеме рассказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

«Обычно они предлагают приобрести цветы, косметику, текстиль для дома, бытовую технику и другие подарки по необычайно низким ценам», — приводит его слова ТАСС.

Покупателей заманивают по ссылке, просят полностью оплатить заказ и указать адрес доставки и сведения о получателе. После этого фальшивый магазин исчезает.

Другой способ — рассылки от имени известных магазинов и маркетплейсов. Женщинам с детьми младше 18 лет обещают скидки 25–50%, которые якобы действуют три дня до праздника и три дня после. Кнопка «Применить купон» ведёт на фишинговую страницу, где злоумышленники собирают личные и платёжные данные.

Машаров посоветовал перед покупкой проверять сайт магазина и читать отзывы покупателей.