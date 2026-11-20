Россияне стали жертвами мошенников, устроивших фальшивую распродажу красной икры и морепродуктов перед Новым годом. Аферисты выдавали себя за известную сеть рыбных магазинов и предлагали деликатесы вдвое дешевле обычной цены. После получения полной предоплаты продавцы удаляли переписку и блокировали покупателей. Общий ущерб, по предварительным оценкам, может достигать нескольких сотен тысяч рублей.

Россиян заманивали аппетитно рекламой. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает SHOT, злоумышленники размещали в социальных сетях красочные рекламные ролики с икрой, рыбой и креветками, обещая крупные скидки к «чёрной пятнице». Однако главным условием покупки была стопроцентная предоплата.

Одной из пострадавших стала жительница подмосковной Лобни Полина. Девушка заказала набор морепродуктов за 13 500 рублей. Продавец обещал отправить икру, рыбу и креветки уже на следующий день, но к утру переписка исчезла, а связаться с магазином больше не удалось.

По аналогичной схеме обманули москвичку Яну. Она собиралась приобрести копчёную рыбу и баночку икры за 5750 рублей, причём первоначально хотела расплатиться при получении. Однако менеджер убедила её перевести всю сумму заранее. После оплаты покупательницу заблокировали.

Обманутые клиенты начали находить друг друга в группах, где размещалась реклама деликатесов. Теперь пострадавшие готовят коллективное заявление в полицию.

Аферисты воспользовались интересом россиян к предновогодним покупкам и ожиданиями подорожания красной икры. Предложения приобрести дорогие морепродукты вдвое дешевле рыночной стоимости выглядели особенно привлекательными на фоне сезонных распродаж.

С похожей схемой покупатели сталкивались и раньше. Life.ru рассказывал о фальшивом магазине морепродуктов, через который мошенники похитили у пенсионеров более 20 тысяч рублей. Тогда после получения оплаты администратор перестал отвечать клиентам и изменил название аккаунта, чтобы скрыться от пострадавших.