Фейковый магазин морепродуктов украл у пенсионеров более 20 тысяч рублей

Мошенники обманули пенсионеров, похитив более 20 тысяч рублей через поддельный магазин морепродуктов. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Сын пострадавших пенсионеров Владислав, рассказал, что родители решили порадовать его морепродуктами. Они нашли в Telegram активный магазин, который регулярно публиковал информацию о новых поступлениях. По словам мужчины, они следили за этим каналом в течение двух лет.

После оформления заказа и оплаты администратор оставался на связи несколько дней, но вскоре изменил имя пользователя, чтобы его было трудно найти. В канале появилось новое предупреждение: «Это мошеннический канал, будьте осторожны, не переводите деньги». Также изменилось название группы с «Дары моря» на «Дары моря не SCAM».

Владислав отметил, что его родители не единственные жертвы этого обмана. Он нашёл в соответствующих чатах множество других покупателей, которые также пострадали от мошенников «Даров моря». Теперь молодой человек планирует обратиться в полицию.