Сахалинская лососевая икра высокого качества в Москве не может стоить дешевле 17–19 тысяч рублей за килограмм. Такую оценку дал директор сахалинского рыбоперерабатывающего предприятия Василий Усатов в беседе с ТАСС. По его словам, на острове килограмм икры сейчас обходится минимум в 14 тысяч рублей, а разницу в цене формируют доставка и расходы бизнеса.

«Я вообще не представляю, как икру лососевую можно подделать. Сегодня и браконьерская икра высокого качества бывает. Однако из-за того, что в этом году рыбы на Сахалине фактически не было, она у нас на острове стоит, минимум, 14 тыс. рублей за кг. Тогда в Москве будет стоить от 17 до 19 тыс. рублей за кг. Это и доставка, и прибыль бизнеса, дальше они передают её в розницу. Отсюда и цена. Поэтому хорошего качества икра лососевая с Сахалина не может стоить семь или десять тыс. рублей за кг в Москве», — пояснил Усатов.