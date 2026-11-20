Эксперт назвал минимальную цену килограмма сахалинской икры в Москве
Эксперт Усатов: Сахалинская икра в Москве не может стоить дешевле ₽17 тыс. за кг
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Сахалинская лососевая икра высокого качества в Москве не может стоить дешевле 17–19 тысяч рублей за килограмм. Такую оценку дал директор сахалинского рыбоперерабатывающего предприятия Василий Усатов в беседе с ТАСС. По его словам, на острове килограмм икры сейчас обходится минимум в 14 тысяч рублей, а разницу в цене формируют доставка и расходы бизнеса.
«Я вообще не представляю, как икру лососевую можно подделать. Сегодня и браконьерская икра высокого качества бывает. Однако из-за того, что в этом году рыбы на Сахалине фактически не было, она у нас на острове стоит, минимум, 14 тыс. рублей за кг. Тогда в Москве будет стоить от 17 до 19 тыс. рублей за кг. Это и доставка, и прибыль бизнеса, дальше они передают её в розницу. Отсюда и цена. Поэтому хорошего качества икра лососевая с Сахалина не может стоить семь или десять тыс. рублей за кг в Москве», — пояснил Усатов.
Эксперт также посоветовал покупателям обращать внимание на упаковку и внешний вид икры, а перед покупкой уточнять, какой именно вид лосося использовали для её производства.
«Икра нерки — краснее, икра горбуши имеет более рыжеватый оттенок, кетовая — крупнее», — отметил рыбопромышленник.
Свежая щучья икра должна иметь однородную консистенцию, целые икринки и цвет от светло-жёлтого до янтарного. При этом даже привлекательный внешний вид не гарантирует качество продукта, если нарушены условия хранения или повреждена упаковка. На что обращать внимание при выборе деликатеса, рассказывает Life.ru.