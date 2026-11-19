Свежая щучья икра должна иметь однородную консистенцию, целые икринки и цвет от светло-жёлтого до янтарного. При этом даже привлекательный внешний вид не гарантирует качество продукта, если нарушены условия хранения или повреждена упаковка. На что обращать внимание при выборе деликатеса, Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества.

В первую очередь специалисты рекомендуют проверить банку. Крышка не должна быть вздутой, а сама тара — иметь вмятины и другие повреждения, нарушающие её целостность. Не менее важно изучить срок годности, состав и рекомендованную производителем температуру хранения. Если условия в магазине не соответствуют указанным на этикетке, от покупки лучше отказаться.

Качественная щучья икра отличается равномерной консистенцией. Икринки должны сохранять целостность, а в банке не должно быть большого количества жидкости или посторонних примесей. При этом оттенок может различаться: от светло-жёлтого до насыщенного янтарного. Как пояснили в Роскачестве, цвет зависит от степени зрелости икры и способа её обработки, поэтому сам по себе более тёмный или светлый оттенок не свидетельствует о плохом качестве.

После вскрытия упаковки стоит обязательно оценить запах. У свежей икры он должен быть характерным для рыбного продукта, без кислых, затхлых и любых посторонних нот. Если содержимое банки вызывает сомнения или появились признаки порчи, употреблять такую икру нельзя.

В Роскачестве также напомнили о пищевой ценности деликатеса. Щучья икра богата полноценным белком, содержащим все незаменимые аминокислоты, которые организм должен получать с пищей. Они необходимы для построения и восстановления клеток и тканей. Кроме того, продукт содержит полиненасыщенные жирные кислоты, витамины и минералы.

В частности, витамины группы B участвуют в работе нервной системы и энергетическом обмене, витамин D важен для здоровья костей, а фосфор необходим для нормального функционирования клеток. Однако специалисты советуют не забывать о соли в составе готового продукта и соблюдать умеренность. Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупреждала Life.ru, что людям с гипертонией, заболеваниями почек и склонностью к отёкам особенно важно учитывать её содержание, независимо от вида икры.

Интерес к щучьей икре связан и с возвращением традиционной русской гастрономии. По данным Роскачества, деликатес вошёл в первую редакцию нового ГОСТа на русскую кухню, который охватывает 132 блюда. Документ разрабатывали отраслевые эксперты в течение двух лет при поддержке Минпромторга России на площадке технического комитета Роскачества. Он описывает рецептуры, ингредиенты, способы приготовления и подачи традиционных блюд.

Стандарт утвердили 11 ноября 2026 года. Он вступит в силу 1 января 2027-го, хотя применять рекомендации разрешено уже сейчас. При этом ГОСТ носит добровольный характер. На этом работа не закончится: в 2027 году перечень планируют расширить ещё более чем на 135 блюд, чтобы сохранить и популяризировать национальные кулинарные традиции.

Ранее Life.ru рассказывал о росте популярности белой икры в России. К концу октября продажи такой продукции увеличились на 19% в годовом выражении, а медианная стоимость выросла на 11%. При этом отдельные виды натуральной щучьей икры уже сопоставимы по цене с красной из-за небольших объёмов производства. Ещё в сентябре председатель АКОРТ Станислав Богданов предлагал рассматривать щучью икру как альтернативу подорожавшей лососёвой. Тогда стоимость банки щучьей икры оценивалась примерно в 700–1700 рублей, тогда как килограмм отдельных видов красной достигал 23 тысяч рублей.