Белая икра в России начала дорожать вслед за красной, хотя дефицита рыбы для её производства нет. За год медианная стоимость продукции из минтая, сельди и других видов выросла на 11%. При этом объективных причин для резкого повышения цен рыбопромышленники не видят. Об этом Kp.ru рассказал председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

По словам эксперта, ситуация с белой икрой принципиально отличается от происходящего на рынке лососёвой продукции. Если красная дорожает из-за сокращения вылова рыбы, то минтая, мойвы и сельди российские предприятия добывают в достаточном количестве.

«Для подорожания икры минтая, мойвы или сельди никаких объективных причин нет. Этой рыбы ловят в достаточном количестве», — отметил Балашов.

Специалист связывает изменение ценников с повышенным интересом покупателей. По его мнению, торговля быстро реагирует на увеличение спроса, а иногда сама его подогревает, создавая дополнительные предпосылки для подорожания.

Статистика подтверждает растущую популярность продукта. По данным аналитического сервиса «Чек-индекс», к концу октября продажи белой икры увеличились на 19% в годовом выражении. На икру минтая пришлось 25% покупок в этой категории.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев также не ожидает нехватки белой икры. Основную долю рынка в натуральном выражении занимает продукция из мойвы, которую нередко выпускают в виде готовых закусок, паст и намазок. При этом отдельные виды, например натуральная щучья икра, уже сопоставимы по стоимости с красной из-за небольших объёмов производства.

Ранее Life.ru рассказывал, что россиянам предложили заменить дорогую красную икру более доступной продукцией из минтая. По оценкам представителей рыбной отрасли, такой вариант позволяет существенно сэкономить при подготовке новогоднего стола.