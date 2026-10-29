₽500 вместо 35 тысяч: Найдена бюджетная замена красной икре для новогоднего стола

Красная икра на новогоднем столе может уступить место более доступному деликатесу из минтая. Пока стоимость лососевой продукции рискует взлететь до 35 тысяч рублей за килограмм, белую можно приобрести примерно за 500 рублей. О такой альтернативе сообщает SHOT со ссылкой на представителей рыбной отрасли.

По оценке специалистов, бюджетный вариант практически не проигрывает дорогому аналогу по вкусовым качествам и пищевой ценности. Они также предложилиподкрасить белую икру с помощью пищевого красителя, если так она вам будет нравиться больше.

С доступностью деликатеса проблем не ожидается. В 2026 году российские предприятия рассчитывают получить порядка 20 тысяч тонн икры минтая. Причём лишь незначительная часть продукции отправится за рубеж — преимущественно в Японию, Китай и Южную Корею. Основной объём останется на внутреннем рынке.

Совершенно иначе складывается ситуация с лососёвой икрой. Из-за сокращения вылова красной рыбы в Тихоокеанском регионе предложение уменьшается, а перспектив быстрого восстановления промысла пока не видно.

Ранее Life.ru сообщал о заметном росте спроса на белую икру в России. За первые девять месяцев 2026 года её стали приобретать на 19% чаще, чем годом ранее. Особенно популярной оказалась продукция из минтая: число покупок увеличилось на 22%.