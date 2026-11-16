В России утвердили ГОСТ на традиционные блюда, в котором прописали состав и особенности подачи борща, щей и горохового супа. Согласно документу, борщ рекомендуется подавать горячим, дополняя сметаной, салом, чесноком, зеленью и пампушками. Об этом сообщает РИА «Новости», изучившее новый стандарт русской кухни.

Борщ в документе описывается как кисло-сладкий суп на бульоне со свёклой и свежей либо квашеной капустой. Обязательным условием считается наличие кислого компонента. Для этого подходят свекольный или ржаной квас, квашеная свёкла, лимонный сок и уксус.

При этом ГОСТ допускает различные региональные рецепты. В перечень вошли московский, сибирский, кубанский, малороссийский, зелёный и холодный борщ. В зелёном варианте разрешается обходиться без свёклы и капусты, а в других разновидностях капусту можно заменить свекольной ботвой.

Отдельные рекомендации предусмотрены для горохового супа. Его предлагают готовить из сушёного либо свежего гороха на мясном, рыбном, овощном или грибном бульоне. Для насыщенного вкуса допускается использование копчёной грудинки, рёбер, ветчины и других мясных продуктов. Предусмотрены также постные варианты блюда.

Щи представлены в стандарте четырьмя разновидностями. Для классического рецепта используют свежую белокочанную капусту, для кислых щей — квашеную. Зелёные готовят со щавелем, шпинатом, крапивой и другой зеленью. В рахмановские щи, помимо растительных ингредиентов, добавляют речную или осетровую рыбу.

Всего новый ГОСТ охватывает 132 блюда традиционной русской кухни. При этом документ носит рекомендательный характер: рестораны и домашние повара не обязаны отказываться от собственных рецептов.

Ранее Life.ru сообщал, что из окончательной редакции ГОСТа на русскую кухню исключили бутерброд, форшмак и картофель пай. Эти блюда присутствовали в первоначальном проекте, однако в утверждённый перечень из 132 позиций не вошли. При этом в документе сохранились рецептуры блинов, вареников, каш, супов и других традиционных угощений. Исключение отдельных блюд не означает запрета на их приготовление или продажу в заведениях общественного питания.