ГОСТ на русскую кухню сократили — три блюда не вошли в итоговый список
ГОСТ на русскую кухню остался без бутерброда, форшмака и картофеля пай
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В окончательную редакцию первой версии ГОСТа на русскую кухню не попали бутерброд, форшмак и картофель пай. Эти блюда присутствовали в первоначальном проекте стандарта, однако в опубликованном документе их уже нет, выяснил ТАСС.
Всего в итоговый перечень вошли 132 блюда. Документ содержит рецептуры и требования к приготовлению блюд, которые относятся к традиционной русской кухне.
Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил об утверждении ГОСТа. В ведомстве пояснили, что стандарт уже действует и рестораны могут использовать его в своей работе.
При этом исключение отдельных позиций из итогового списка не означает запрета на их приготовление или подачу в заведениях общепита.
Ранее Life.ru сообщал, что проект ГОСТа на русскую кухню, включающий 132 блюда, согласовали и передали на утверждение в Росстандарт. Для каждого блюда в документе описаны основные ингредиенты, способы приготовления и варианты подачи. При этом соблюдение стандарта предполагается добровольным: рестораны смогут продолжать готовить по собственным рецептам.