В окончательную редакцию первой версии ГОСТа на русскую кухню не попали бутерброд, форшмак и картофель пай. Эти блюда присутствовали в первоначальном проекте стандарта, однако в опубликованном документе их уже нет, выяснил ТАСС.

Всего в итоговый перечень вошли 132 блюда. Документ содержит рецептуры и требования к приготовлению блюд, которые относятся к традиционной русской кухне.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил об утверждении ГОСТа. В ведомстве пояснили, что стандарт уже действует и рестораны могут использовать его в своей работе.

При этом исключение отдельных позиций из итогового списка не означает запрета на их приготовление или подачу в заведениях общепита.