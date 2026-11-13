Представление о том, что русская кухня состоит исключительно из жирных и тяжёлых блюд, не имеет ничего общего с её настоящим разнообразием. В основе национальных гастрономических традиций лежат натуральные продукты и их чистые вкусы, рассказала газете «ВЗГЛЯД» руководитель проектов «Гастрономическая карта России» и «Дом российской кухни» Екатерина Шаповалова.

По словам эксперта, вокруг нашей кухни сложилось множество стереотипов, которые мешают оценить её по достоинству. Иностранцы зачастую знают лишь борщ и блины, поэтому на гастрономических фестивалях искренне удивляются разнообразию блюд народов России. Сами россияне тоже не всегда знакомы с региональными рецептами.

«В инфополе навязано мнение, что русская кухня жирная и тяжёлая, но это абсолютная ложь», — подчеркнула Шаповалова.

При этом из более чем 200 тысяч заведений общепита в России на отечественной кухне и блюдах народов страны специализируется менее 1%, утверждает эксперт. По её мнению, национальные гастрономические традиции оказались незаслуженно забыты на фоне популярности иностранных кухонь.

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В качестве примера разнообразия Шаповалова привела Дом российской кухни на ВДНХ, где представлено более 500 блюд со всей страны. Среди них камчатское тельное из рубленой нерки с начинкой из картофельного пюре и соусом из сметаны и икры. Рецепт передаётся в семье местного повара больше ста лет. Другой пример — таёжная солянка из оленины с брусникой, кедровыми орехами и бочковыми огурцами.

Эксперт также поддержала разработку единого ГОСТа на традиционную русскую кухню. По её мнению, стандарт поможет сохранить исторические рецепты, не запрещая поварам создавать собственные вариации блюд. Шаповалова рассчитывает, что отечественная кухня со временем станет привычной не только в ресторанах, но и в гостиницах, школьных столовых и заведениях быстрого питания.

Ранее Life.ru сообщал, что проект ГОСТа на русскую кухню, включающий 132 блюда, согласовали и передали на утверждение в Росстандарт. Для каждого блюда в документе описаны основные ингредиенты, способы приготовления и варианты подачи. При этом соблюдение стандарта предполагается добровольным: рестораны смогут продолжать готовить по собственным рецептам.