В ГОСТ на традиционную русскую кухню вошёл рецепт окрошки на квасе. Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, в состав блюда по стандарту входят мясо, птица или рыба, а также огурцы, зелёный лук и зелень.

Окрошка на кефире, минеральной воде или сыворотке под этот рецепт не подпадает. При этом ГОСТ добровольный: кафе и рестораны могут по-прежнему готовить окрошку по своим рецептам. Если вместо кваса используют другую основу, такое блюдо не соответствует рецепту из стандарта.

Напомним, ГОСТ на русскую кухню охватывает более сотни блюд. Помимо окрошки, в него вошли борщ, винегрет, оливье и селёдка под шубой. Для каждого блюда в проекте описали основные и дополнительные ингредиенты, варианты приготовления и подачи. Документ разработали Роскачество и рабочая группа при Минпромторге, в которую вошли специалисты по гастрономии и истории питания. Однако рестораны смогут готовить по собственным рецептам.