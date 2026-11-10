Технический комитет согласовал проект ГОСТа на русскую кухню и передал его на утверждение в Росстандарт. В доработанную первую редакцию вошли 132 блюда, сообщили РИА «Новости» в Роскачестве. Список планируют регулярно обновлять.

Для каждого блюда в проекте описали основные и дополнительные ингредиенты, варианты приготовления и подачи. Документ разработали Роскачество и рабочая группа при Минпромторге, в которую вошли специалисты по гастрономии и истории питания.

Рестораны смогут готовить по собственным рецептам, пояснил председатель комитета по ресторанному бизнесу «Деловой России» Михаил Гончаров. В пример он привёл борщ. Стандарт описывает, по каким признакам его можно отличить от других овощных супов. В Минпромторге ранее уточняли, что применять ГОСТ можно будет добровольно.

Стандарт поможет систематизировать блюда русской кухни и вычленить в них особенности, дающие повод говорить об их уникальности на фоне «конкурентов» из других стран.

Ранее в Госдуме заявили, что для приготовления «русского завтрака» в российских гостиницах и ресторанах необходимо использовать исключительно отечественные продукты. Это позволит поддержать местных фермеров, познакомить туристов с региональными кулинарными традициями и дать дополнительный стимул развитию внутреннего туризма.