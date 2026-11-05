«Чем пицца отличается от блинов?» Милонов призвал узнать мнение детей о еде в школе
Милонов: Идею запрета пиццы в школах нужно обсудить с родителями и детьми
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Прежде чем убирать пиццу из школьных столовых, стоит спросить самих детей и их родителей. Такую идею высказал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, инициатива требует проработки, а не скорого решения.
Милонов сомневается, что «булка с маргарином», майонезом, кетчупом и сосисками — это пицца. Настоящее блюдо он сравнил с блинами: принципиальной разницы нет. Поэтому запрет ради запрета не имеет смысла.
«Я думаю, надо спросить у родителей и детей, что они хотят есть и что считать пиццей», — приводит «Газета.ru» слова парламентария.
Главный критерий для депутата — здоровое питание школьников. Если под видом пиццы детям дают сомнительный продукт, это один разговор. Если традиционное блюдо — другой.
Напомним, что советник президента РФ Елена Ямпольская выступила против пиццы в школьных столовых. По её мнению, такая еда не должна присутствовать в образовательных учреждениях из-за отсутствия пользы для детей. Вместо этого Ямпольская предложила развивать традиции русской кухни в школьном питании, подчеркнув, что изменить пищевые привычки учащихся одними запретами невозможно.