Прежде чем убирать пиццу из школьных столовых, стоит спросить самих детей и их родителей. Такую идею высказал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, инициатива требует проработки, а не скорого решения.

Милонов сомневается, что «булка с маргарином», майонезом, кетчупом и сосисками — это пицца. Настоящее блюдо он сравнил с блинами: принципиальной разницы нет. Поэтому запрет ради запрета не имеет смысла.

«Я думаю, надо спросить у родителей и детей, что они хотят есть и что считать пиццей», — приводит «Газета.ru» слова парламентария.

Главный критерий для депутата — здоровое питание школьников. Если под видом пиццы детям дают сомнительный продукт, это один разговор. Если традиционное блюдо — другой.