В российских школах предложили заменить пиццу традиционными блюдами русской кухни, в том числе пирожками и расстегаями. С такой инициативой выступил председатель региональной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ в ЛНР Олег Коваль. Об этом сообщает ЛуганскИнформЦентр.

«Мне кажется, более логично будет развивать именно линейку русской кухни. Я думаю, это было бы действительно интересно», — заявил Коваль на брифинге.

По мнению профсоюзного лидера, ассортимент школьных буфетов можно расширить за счёт традиционной выпечки. В качестве альтернативы пицце он предложил обратить внимание на пирожки и расстегаи, которые могли бы стать частью школьного меню.