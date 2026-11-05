В ЛНР предложили заменить пиццу в школьных столовых пирожками и расстегаями
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В российских школах предложили заменить пиццу традиционными блюдами русской кухни, в том числе пирожками и расстегаями. С такой инициативой выступил председатель региональной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ в ЛНР Олег Коваль. Об этом сообщает ЛуганскИнформЦентр.
«Мне кажется, более логично будет развивать именно линейку русской кухни. Я думаю, это было бы действительно интересно», — заявил Коваль на брифинге.
По мнению профсоюзного лидера, ассортимент школьных буфетов можно расширить за счёт традиционной выпечки. В качестве альтернативы пицце он предложил обратить внимание на пирожки и расстегаи, которые могли бы стать частью школьного меню.
Ранее Life.ru сообщал, что советник президента РФ Елена Ямпольская выступила против пиццы в школьных столовых. По её мнению, такая еда не должна присутствовать в образовательных учреждениях из-за отсутствия пользы для детей. Вместо этого Ямпольская предложила развивать традиции русской кухни в школьном питании, подчеркнув, что изменить пищевые привычки учащихся одними запретами невозможно.