Пицце не место в меню российских государственных школ и детских садов, однако одними запретами изменить пищевые привычки детей не получится. Такое мнение высказала советник президента РФ Елена Ямпольская, комментируя предложение общественников заменить пиццу в учебных заведениях традиционными русскими блюдами.

«Пицца точно не должна присутствовать в учебных заведениях, потому что она не полезна. Одно дело лакомиться в присутствии родителей, но запретами, прямыми запретами трудно что-то изменить», — сказала Ямпольская журналистам в четверг.

По её мнению, если речь идёт о государственных детских садах и школах, именно они должны задавать направление в вопросах питания и знакомить детей с отечественной гастрономической традицией.

Ямпольская при этом не поддержала резкую риторику вокруг самой иностранной кухни. Она отметила, что общественники вправе высказываться жёстко, однако у России есть собственное богатое кулинарное наследие, которое стоит не навязывать, а давать детям возможность попробовать.

«Наследие огромное, в том числе великолепная русская кухня. Давайте давать возможность детям пробовать. Не в каждой семье знают, не в каждой семье есть силы заморачиваться», — подчеркнула советник президента.

Поводом для дискуссии стало предложение общественника Виталия Бородина убрать пиццу из школьных и студенческих столовых и активнее продвигать кулебяки, курники, расстегаи и другие традиционные блюда. Саму пиццу он назвал проявлением итальянской «мягкой силы».