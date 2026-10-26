Сибирская каша, кубанские блюда, волжская кухня: «Русский завтрак» предложили готовить только из наших продуктов

Для приготовления «русского завтрака» в российских гостиницах и ресторанах необходимо использовать исключительно отечественные продукты. Это позволит поддержать местных фермеров, познакомить туристов с региональными кулинарными традициями и дать дополнительный стимул развитию внутреннего туризма. Такое предложение в беседе с Life.ru высказал депутат Госдумы от ЛДПР, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Парламентарий поддержал инициативу Минпромторга о введении «русского завтрака» в отелях, назвав её правильной и своевременной. По его словам, в России много внимания уделяется развитию туристической инфраструктуры и созданию комфортных условий для отдыхающих, однако не менее важна возможность познакомиться с культурой страны через местную кухню.

«Но забываем о главном — о том, что турист должен не просто переночевать в гостинице, а почувствовать себя в России. И начинается это ощущение с завтрака», — подчеркнул депутат.

Панеш пояснил, что путешественники, приезжающие в другие города и регионы, хотят попробовать местные блюда, а не ограничиваться привычными яичницей и сосисками. Именно поэтому «русский завтрак» может стать способом познакомить гостей с отечественными гастрономическими традициями, культурой и гостеприимством.

В предложенную Минпромторгом категорию могут войти каши, блины, сырники, квас, морсы, пироги, мясные и рыбные блюда. Дополнить меню предлагают традиционной выпечкой, в том числе калачами, сайками и баранками. Такие завтраки планируется предлагать в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, кафе и ресторанах.

Это не просто еда, это часть культурного кода, которую туристы должны узнавать и запоминать Каплан Панеш депутат

По словам парламентария, внутренний туризм в России продолжает развиваться, а россияне всё чаще предпочитают путешествовать по собственной стране. Чтобы отдыхающие возвращались и советовали такие поездки другим, необходимо создавать впечатления, которые будут ассоциироваться с конкретным регионом. Одним из них вполне может стать традиционный завтрак, позволяющий почувствовать местный колорит.

При этом Панеш предложил дополнить инициативу Минпромторга обязательным использованием отечественного сырья. По его мнению, молоко, муку, крупы, мясо и рыбу для приготовления традиционных блюд необходимо закупать у российских производителей. Такой подход позволит поддержать фермерские хозяйства, предприятия пищевой промышленности и экономику страны.

«Нельзя, чтобы «русский завтрак» готовился из импортного сырья», — подчеркнул парламентарий.

Ещё одним важным дополнением к концепции Панеш назвал региональные гастрономические особенности. Депутат предложил не ограничиваться единым набором блюд для всей страны, а учитывать местные традиции. На Кубани, в Сибири и Поволжье они отличаются, поэтому меню должно отражать особенности именно того региона, куда приезжает путешественник.

Пусть турист, приезжая в новый регион, пробует именно то, что характерно для этой местности. Это сделает путешествия ещё интереснее Каплан Панеш депутат

Отдельное внимание, по мнению Панеша, необходимо уделить предприятиям малого и среднего бизнеса, которым предстоит внедрять новый формат. Для них парламентарий предложил разработать специальную программу государственной поддержки. Она могла бы предусматривать гранты на приобретение оборудования, субсидии для обучения сотрудников и налоговые льготы.

Депутат считает, что без дополнительных мер небольшим кафе и ресторанам будет сложно реализовать инициативу, даже если они заинтересованы в популяризации русской кухни. Поэтому государству необходимо не только разработать рекомендации, но и помочь предпринимателям воплотить их в жизнь.

«Без поддержки бизнеса инициатива останется на бумаге», — предупредил Панеш.

Парламентарий заключил, что развитие внутреннего туризма должно быть связано не только с благоустройством городов и созданием новых объектов инфраструктуры, но и с сохранением национальных традиций. По его мнению, путешественники должны увозить из поездок воспоминания не только о достопримечательностях, но и о местной культуре, в том числе гастрономической.

«Если мы хотим, чтобы туристы ехали в Россию, давайте сделаем так, чтобы они запоминали не только наши города, но и наши традиции. Начинать нужно с завтрака», — резюмировал депутат.

Ранее Life.ru сообщал, что Минпромторг предложил российским гостиницам, пансионатам и заведениям общепита выделить в меню отдельную категорию «русский завтрак». Помимо привычных каш, блинов и сырников, в неё могут включить буженину, рыбные закуски, котлеты, бульоны с расстегаями, вареники и традиционные напитки. При этом инициатива носит рекомендательный характер и не предполагает принудительной замены существующего ассортимента. Для продвижения нового формата ведомство также намерено разработать специальную эмблему.