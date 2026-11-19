Необычная водоросль каулерпа, которую называют морским виноградом или зелёной икрой, стала появляться на российских маркетплейсах и в магазинах. За килограмм деликатеса просят от 6 до 10 тысяч рублей. Однако особой пользы, ради которой стоило бы переплачивать, в продукте нет. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

Несмотря на сходство с икрой, умибудо представляет собой съедобную зелёную водоросль из тёплых морей Юго-Восточной Азии. Она содержит пищевые волокна, растительный белок, витамины и минералы. При этом в продукте много воды и сравнительно мало калорий.

«На самом деле, конечно, это не икра, а водоросль. В ней много витаминов, но их количество зависит от условий выращивания и обработки», — пояснила специалист.

Отдельное внимание стоит уделить содержанию йода. По словам Рединой, в 100 граммах свежей каулерпы содержится около 30 микрограммов этого вещества. Это меньше, чем во многих других водорослях, однако людям с заболеваниями щитовидной железы всё равно следует учитывать его количество в рационе. При назначенных врачом ограничениях экспериментировать с экзотическим продуктом без консультации не стоит.

Ещё один нюанс — соль. Морской виноград часто продают в рассоле или с заправкой, поэтому содержание натрия может быть высоким. Диетолог посоветовала внимательно изучать состав людям с повышенным давлением и заболеваниями почек. При аллергии на морские водоросли от продукта также следует отказаться, а при первой пробе начать с небольшого количества.

Высокая стоимость каулерпы связана с особенностями её выращивания и обработки. Водоросли необходимы определённые условия температуры, освещения и чистоты воды. После сбора их несколько дней выдерживают в воде, а мелкие шарики отделяют вручную.

Обычно морской виноград подают как самостоятельную закуску или добавляют в салаты, суши и блюда с рисом. Он хорошо сочетается с кунжутом, соевым соусом и лёгкими заправками.

При этом покупать дорогой продукт исключительно ради витаминов и минералов диетолог не советует. Те же полезные вещества можно получить из обычного разнообразного рациона, не тратя несколько тысяч рублей на необычную водоросль.