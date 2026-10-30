В магазинах России появился очень дорогой деликатес «императорское трио»
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Появившаяся в магазинах икра белуги, осетра и севрюги, известная в гастрономии как «императорское трио», стоит от 5 до 20 тысяч рублей за 100 граммов, рассказал икорный сомелье Александр Дмитриев. По его словам, высокая цена связана с длительным выращиванием рыбы и затратами на её содержание.
В конце октября магазины формируют запасы деликатесов, а рестораны обновляют новогодние банкетные меню. Собеседник URA.ru специалист пояснил, что название «императорское трио» неофициальное, но устоявшееся. Три вида икры различаются вкусом и размером.
Чёрную икру получают на специальных фермах. Ждать первого нереста осетра приходится около восьми лет, белуги — примерно шестнадцать. Для сравнения, лососи обычно идут на нерест на втором-третьем году жизни. В стоимость деликатеса входят также расходы на дорогие корма, обслуживание водоёмов и поддержание необходимой температуры.
Ранее россиянам посоветовали покупать красную икру к Новому году в октябре — начале ноября. Позднее ассортимент может сократиться, а цены — вырасти. При выборе рекомендовали проверять целостность упаковки, состав, даты изготовления и фасовки, а также условия хранения.