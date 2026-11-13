Россияне заинтересовались необычным азиатским деликатесом — зелёной икрой, стоимость которой достигает 10 тысяч рублей за килограмм. О свойствах продукта и способах его приготовления URA.RU рассказала профессор базовой кафедры индустрии качества РЭУ имени Плеханова Людмила Елисеева.

Под названием «зелёная икра» скрывается каулерпа линзовидная — съедобная морская водоросль, которую также называют умибудо или морским виноградом. Внешне она напоминает небольшие гроздья с полупрозрачными зелёными ягодами, которые лопаются во рту. Выращивают деликатес в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, включая Японию, Таиланд и Филиппины.

На российском рынке каулерпу предлагают по цене от шести до десяти тысяч рублей за килограмм. Продукт продаётся в вакуумных упаковках, в собственном соку или слегка подсоленном растворе. Покупатели интересуются им в том числе из-за предполагаемой пользы для иммунитета.

По словам Елисеевой, водоросль содержит белок, витамины, омега-3 и минеральные вещества. При этом по содержанию йода она значительно уступает привычной морской капусте. В 100 граммах свежей каулерпы, согласно приведённым экспертом данным, содержится около 30 микрограммов йода — примерно пятая часть суточной потребности взрослого человека.

Главная особенность зелёной икры — её употребляют без термической обработки. Водоросль добавляют в салаты, суши и рисовые боулы, подают с соевым соусом, кунжутом или васаби. Перед едой её достаточно один-два раза промыть холодной водой. Долго замачивать продукт не рекомендуется, поскольку нежные пузырьки могут лопнуть.

Свежая каулерпа быстро портится, поэтому её необходимо хранить в холодильнике и съедать после вскрытия упаковки в тот же день. Сушёный морской виноград способен храниться значительно дольше — до двух лет при соблюдении условий хранения. При этом сведения о составе водоросли не означают, что её употребление само по себе защищает от сезонных инфекций.