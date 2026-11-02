Россияне всё чаще выбирают икру палтуса вместо дорогостоящих деликатесов. Продукт, популярность которому ещё в СССР обеспечила необычная окраска, вновь привлекает покупателей доступной ценой. Украсить праздничный стол такой икрой можно всего за 500 рублей, рассказали эксперты URA.ru.

В отечественных супермаркетах представлены два вида этого морепродукта. В отличие от осетровой икры, его стоимость начинается от 500 рублей за 100 граммов. При этом покупателям доступны и другие бюджетные варианты: баночка икры минтая обойдётся минимум в 64 рубля, сельди — в 105 рублей, а щуки — от 1250 рублей.

Икра палтуса от природы имеет светлый, кремовый или бежевый оттенок. Привычный чёрный цвет ей придают с помощью пищевых красителей, например растительного угля или чернил каракатицы.

Такой способ оформления появился ещё в советские годы, когда настоящая чёрная икра стала дефицитным товаром. Сегодня эта традиция позволяет сделать доступный продукт визуально похожим на дорогостоящий аналог.

По словам икорного сомелье Александра Дмитриева, палтусовая икра обладает собственным вкусом и текстурой. Она уступает осетровой по сложности вкусовых оттенков и продолжительности послевкусия, зато отлично подходит для бутербродов, блинов и закусок.

«Зачем россиянину тратить на это месячную зарплату, когда можно взять икру палтуса?» — отметил специалист.

При покупке эксперт рекомендует изучать состав. Предпочтительны продукты с икрой, солью, водой и разрешённым красителем, например Е153. Обилия загустителей и посторонних добавок лучше избегать.