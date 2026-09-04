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Регион
Опубликовано 4 сентября, 12:01

Московский суд запретил объявления об аренде «только для славян»

РИАН: Суд запретил объявления «только для славян» на сайте по поиску соседей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Столичный суд вынес решение о запрете публикаций с формулировкой «только для славян». Речь идёт о материалах, размещённых на интернет-площадке для совместной аренды жилья, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Нарушения обнаружила прокуратура. Ведомство установило, что на сайте присутствуют предложения с ограничениями по национальному признаку, после чего был подан иск о защите прав неограниченного круга граждан.

В инстанции пояснили, что подобные формулировки попадают под определение экстремизма. Пропаганда превосходства или ущербности человека из-за его расы либо национальности противоречит закону.

Речь идёт о трёх конкретных карточках. Все они содержали пометку о том, что соседи рассматриваются исключительно славянской внешности или происхождения.

По итогам рассмотрения дела суд постановил изъять эти данные из публичного доступа. Теперь распространение указанных материалов на территории РФ официально запрещено.

В Москве ещё один суд запретил распространять объявления о работе "только для славян"
В Москве ещё один суд запретил распространять объявления о работе "только для славян"

Ранее суд признал незаконными вакансии «только для граждан Узбекистана и Киргизии». Информация на нескольких интернет-страницах была запрещена к распространению. Указанные в иске адреса в настоящее время недоступны.

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Никита Никонов
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