Московский суд запретил объявления об аренде «только для славян»

Столичный суд вынес решение о запрете публикаций с формулировкой «только для славян». Речь идёт о материалах, размещённых на интернет-площадке для совместной аренды жилья, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Нарушения обнаружила прокуратура. Ведомство установило, что на сайте присутствуют предложения с ограничениями по национальному признаку, после чего был подан иск о защите прав неограниченного круга граждан.

В инстанции пояснили, что подобные формулировки попадают под определение экстремизма. Пропаганда превосходства или ущербности человека из-за его расы либо национальности противоречит закону.

Речь идёт о трёх конкретных карточках. Все они содержали пометку о том, что соседи рассматриваются исключительно славянской внешности или происхождения.

По итогам рассмотрения дела суд постановил изъять эти данные из публичного доступа. Теперь распространение указанных материалов на территории РФ официально запрещено.

Ранее суд признал незаконными вакансии «только для граждан Узбекистана и Киргизии». Информация на нескольких интернет-страницах была запрещена к распространению. Указанные в иске адреса в настоящее время недоступны.