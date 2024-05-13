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13 мая, 10:32

В Москве ещё один суд запретил распространять объявления о работе "только для славян"

Суд в Москве запретил распространять объявления о работе "только для славян"

Солнцевский районный суд Москвы запретил распространение объявлений о свободных вакансиях с пометкой "только для славян". Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

"Размещённые объявления являются незаконными и противоречат основам правопорядка, нарушают интересы общества и государства, а действия лиц, разместивших данную информацию, — противоправными и уголовно наказуемыми", — говорится в сообщении.

В итоге суд признал запрещёнными к распространению некоторые объявления, опубликованные на сайтах bkrs.info (форум о Китае), meetplanet.ru и art.one (агрегаторы знакомств и найма людей творческих профессий), а также castingy.ru (кастинги в Москве).

А ранее Дорогомиловский суд столицы решил, что такие объявления о вакансиях с пометкой "только славянам" являются дискриминацией.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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