В Москве ещё один суд запретил распространять объявления о работе "только для славян"

Солнцевский районный суд Москвы запретил распространение объявлений о свободных вакансиях с пометкой "только для славян". Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

"Размещённые объявления являются незаконными и противоречат основам правопорядка, нарушают интересы общества и государства, а действия лиц, разместивших данную информацию, — противоправными и уголовно наказуемыми", — говорится в сообщении.