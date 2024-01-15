Суд в Москве запретил распространять объявления о работе "только для славян"

Дорогомиловский районный суд Москвы выявил в объявлениях о вакансиях, доступных "только славянам", признаки дискриминации по национальному признаку и запретил подобные публикации к распространению. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Речь идёт о трёх постах, которые недавно были опубликованы в соцсетях. В одном из них искали славян на строительный объект, во втором — в магазин хлебобулочных изделий, в третьем — в магазин одежды. На объявления обратила внимание прокуратура Западного административного округа столицы, которая впоследствии и подала иск в суд.

"В данных объявлениях выявлена дискриминация соискателей вакансии по национальному признаку, которая запрещена законом", — говорится в сообщении пресс-службы суда.