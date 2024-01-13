В Челябинской области трёх мигрантов лишили гражданства РФ за наркопреступления

В Челябинской области лишили российского гражданства троих мигрантов, осуждённых за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Теперь они будут вынуждены покинуть территорию страны. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

"В рамках операции "Нелегальный мигрант" приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении трёх местных жителей, осуждённых за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Все они бывшие иностранцы, которые приобрели российское гражданство на основании решения ГУ МВД России по Челябинской области", — говорится в публикации ведомства.

В МВД также отметили, что все трое мигрантов осуждены по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) и статье 229 УК РФ (хищение либо вымогательство наркотических средств). Если они не покинут территорию Российской Федерации в отведённые для этого сроки, иностранцев депортируют принудительно.