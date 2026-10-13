Москва, Адыгея и Чечня вошли в пятёрку регионов — лидеров по экологии

Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург оказались в числе лучших регионов России по экологическим показателям благодаря работе с отходами и очистке сточных вод. При этом Адыгея и Чечня вошли в ту же пятёрку за счёт сохранения природной среды. Такие результаты представлены в аналитическом докладе Агентства стратегических инициатив (АСИ) по итогам 2025 года.

Несмотря на разные подходы к охране окружающей среды, все пять субъектов заметно опередили среднероссийский уровень. Среднее значение экологического индекса в этой группе составило 56,5 балла — почти на 15 пунктов выше показателя по стране.

В крупнейших городских агломерациях высокие оценки связаны прежде всего с развитием коммунальной инфраструктуры. По данным исследования, Москва, Московская область и Петербург выделяются долей отходов, проходящих обработку, ликвидацией свалок и эффективностью очистных сооружений.

Адыгея и Чечня добились высоких результатов по другим показателям. Их преимущество, как отмечают авторы доклада, связано с сохранением природных территорий и защитой окружающей среды.

Среди федеральных округов первое место по экологическому направлению занял Северо-Кавказский федеральный округ, набравший 45,4 балла. Следом расположился Центральный федеральный округ с результатом 42,8 балла. Тройку замкнул Приволжский федеральный округ, получивший 42,7 балла. Разница между вторым и третьим местами составила всего одну десятую балла.

Экология стала одним из 12 направлений Национального рейтинга качества жизни. Помимо состояния окружающей среды, АСИ оценивает доступность медицины, образования, транспорта, жилья и других важных для повседневной жизни условий. Результаты формируются на основе статистики, опросов жителей и геоаналитических данных.

Высокие позиции Москвы по экологическим показателям связаны в том числе с развитием системы обращения с отходами и обновлением городской инфраструктуры. Как сообщал Life.ru 31 августа, за последние десять лет объём выбросов от промышленных предприятий столицы сократился в 8,5 раза.