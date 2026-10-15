Москва готовится к «Жара Медиапремии»: 29 октября звёзды музыки и блогосферы соберутся на одной сцене

В Москве 29 октября состоится «ЖАРА МЕДИАПРЕМИЯ 2026» — масштабное музыкальное событие, которое объединит популярных исполнителей, блогеров и звёзд социальных сетей. Церемония пройдёт на площадке Live Арена, где назовут победителей в главных номинациях года.

Ведущими премии станут блогеры и исполнители Аня Покров и Артур Бабич. Вместе с ними церемонию проведут другие представители музыкальной индустрии и интернет-сообщества.

Для гостей подготовили насыщенную концертную программу. На сцене выступят JONY, Элджей, Люся Чеботина, EMIN, MIA BOYKA, The Hatters, IOWA, SEREBRO, Валя Карнавал и другие известные артисты. Организаторы также обещают неожиданные музыкальные коллаборации.

В рамках премии наградят исполнителей и создателей цифрового контента, добившихся заметных успехов за год. Среди номинаций — «Хит года», «Альбом года», «Digital-певец», «Digital-певица», «Инфлюенсер года», «Видео года» и «Коллаб года».

В числе претендентов на награды — Клава Кока, Мари Краймбрери, Ольга Бузова, Ваня Дмитриенко, ICEGERGERT, OG Buda, MAYOT и другие представители современной музыкальной сцены. Часть победителей определят с учётом зрительского голосования.

Перед началом церемонии состоится красная дорожка, на которой появятся артисты, номинанты и приглашённые гости. Основная программа стартует в 20:00.