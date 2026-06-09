ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 13:43

Молодожёны Покров и Бабич укатили в свадебное путешествие на Кубань

Обложка © Telegram/АНЯ POKROV

Обложка © Telegram/АНЯ POKROV

Аня Покров и Артур Бабич после свадьбы отправились в романтическое путешествие по России. Для медового месяца молодожёны выбрали Краснодарский край.

Пара уехала к Азовскому морю — в станицу Голубицкая. Судя по всему, свадебная сказка у блогеров только набирает обороты.

«И если вы решили, что свадебный контент на этом закончится, то нет», — с юмором написала Аня.

Новоиспечённые супруги остановились в пятизвёздочном отеле с собственной винодельней. Как пишут в Сети, стоимость номеров там стартует от 20 тысяч рублей за сутки.

Та самая мемная свекровь Рунета: Life.ru узнал судьбу пары, на свадьбе которой мать зацеловала сына
Та самая мемная свекровь Рунета: Life.ru узнал судьбу пары, на свадьбе которой мать зацеловала сына

Напомним, Аня Покров и Артур Бабич сыграли свадьбу в Подмосковье. Церемония получилась трогательной: невеста вышла к алтарю под собственную песню, до жениха её сопровождал отец, а кольца вынес дедушка. Среди гостей заметили Клаву Коку, Диму Масленникова, Эльдара Джарахова, Юлию Гаврилину, Наташу Гасанханову, Алексея Столярова с возлюбленной Верой и других друзей пары. Торжество собрало около 200 гостей и обошлось более чем в 10 млн рублей. При этом официально Покров и Бабич поженились ещё весной: после пяти лет отношений они тайно расписались во Дворце бракосочетания в Санкт-Петербурге.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar