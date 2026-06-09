Молодожёны Покров и Бабич укатили в свадебное путешествие на Кубань
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Аня Покров и Артур Бабич после свадьбы отправились в романтическое путешествие по России. Для медового месяца молодожёны выбрали Краснодарский край.
Пара уехала к Азовскому морю — в станицу Голубицкая. Судя по всему, свадебная сказка у блогеров только набирает обороты.
«И если вы решили, что свадебный контент на этом закончится, то нет», — с юмором написала Аня.
Новоиспечённые супруги остановились в пятизвёздочном отеле с собственной винодельней. Как пишут в Сети, стоимость номеров там стартует от 20 тысяч рублей за сутки.
Напомним, Аня Покров и Артур Бабич сыграли свадьбу в Подмосковье. Церемония получилась трогательной: невеста вышла к алтарю под собственную песню, до жениха её сопровождал отец, а кольца вынес дедушка. Среди гостей заметили Клаву Коку, Диму Масленникова, Эльдара Джарахова, Юлию Гаврилину, Наташу Гасанханову, Алексея Столярова с возлюбленной Верой и других друзей пары. Торжество собрало около 200 гостей и обошлось более чем в 10 млн рублей. При этом официально Покров и Бабич поженились ещё весной: после пяти лет отношений они тайно расписались во Дворце бракосочетания в Санкт-Петербурге.
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