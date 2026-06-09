Молодожёны Покров и Бабич укатили в свадебное путешествие на Кубань

Аня Покров и Артур Бабич после свадьбы отправились в романтическое путешествие по России. Для медового месяца молодожёны выбрали Краснодарский край.

Пара уехала к Азовскому морю — в станицу Голубицкая. Судя по всему, свадебная сказка у блогеров только набирает обороты.

«И если вы решили, что свадебный контент на этом закончится, то нет», — с юмором написала Аня.

Новоиспечённые супруги остановились в пятизвёздочном отеле с собственной винодельней. Как пишут в Сети, стоимость номеров там стартует от 20 тысяч рублей за сутки.