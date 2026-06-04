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4 июня, 15:11

Аня Покров и Артур Бабич сыграли свадьбу в Подмосковье

Обложка © Telegram/АНЯ POKROV

Обложка © Telegram/АНЯ POKROV

Блогеры Аня Покров и Артур Бабич сегодня играют свадьбу в Подмосковье. В Сети уже появились первые кадры с торжества, на котором собрались известные блогеры и артисты. Фото и видео торжества поделилась тиктокерша в своих соцсетях.

Видео © Telegram/АНЯ POKROV

Церемония получилась трогательной. Аня вышла к алтарю под собственную песню, а до жениха её сопровождал отец. К этому дню он подошёл серьёзно — заранее начал ходить в спортзал, чтобы быть в форме.

Кольца на церемонии вынес дедушка невесты. Сама блогерша ранее уговаривала его приехать на свадьбу и теперь особенно благодарна, что он смог присутствовать в такой важный момент. Судя по кадрам, Бабич с самого начала торжества не скрывал эмоций и буквально светился от счастья.

Среди гостей заметили Клаву Коку, Диму Масленникова, Эльдара Джарахова, Юлию Гаврилину, Наташу Гасанханову, Алексея Столярова с возлюбленной Верой и других друзей пары.

«Ждём ответа»: Аня Покров и Артур Бабич позвали Криштиану Роналду на свою свадьбу
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Официально мужем и женой Покров и Бабич стали ещё в апреле. Тогда блогеры тайно расписались после пяти лет отношений, выбрав для регистрации Дворец бракосочетания №1 в Санкт-Петербурге. Церемония прошла без лишнего шума: пара пришла в ЗАГС без свидетелей и не стала устраивать пышное торжество в день росписи. Большой праздник Аня и Артур решили перенести на тёплый сезон — и теперь собрали друзей уже на свадьбе в Подмосковье.

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Николь Вербер
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