Москва обогнала Петербург в рейтинге по доступности говядины

Москва заняла пятое место среди 85 российских регионов по расчётной доступности говядины. На одну среднюю начисленную зарплату в столице теоретически можно приобрести 212,2 килограмма мяса, тогда как в Санкт-Петербурге — только 161,8 килограмма. К такому выводу пришли журналисты Life.ru, составив собственный «мясной индекс» на основе официальных данных Росстата за июль 2026 года.

При расчётах редакция сопоставила размер средней зарплаты в каждом регионе со стоимостью килограмма говядины. Полученный показатель позволяет сравнить покупательную способность заработков относительно одного конкретного продукта.

В Москве среднемесячная начисленная зарплата достигала 193 127 рублей, а килограмм говядины стоил 909,91 рубля. Несмотря на довольно высокий ценник, столица оказалась среди лидеров благодаря уровню заработков.

Санкт-Петербург расположился на десятой строчке. Его показатель составил 161,8 килограмма, что примерно на 31% меньше московского результата.

Особенно любопытным получилось сравнение столицы с Калмыкией. В республике говядина стоит почти вдвое дешевле московской — 530,48 рубля за килограмм. Однако при средней зарплате 59 209 рублей местный «мясной индекс» составил только 111,6 килограмма.

Таким образом, несмотря на более высокую стоимость продукта, расчётная доступность говядины в Москве оказалась примерно в 1,9 раза выше, чем в Калмыкии. Это показывает, почему одного сравнения магазинных цен недостаточно для оценки покупательной способности.

Для всей России журналисты получили показатель 146,3 килограмма. При расчётах использовалась средняя начисленная зарплата до вычета налогов, поэтому результаты не следует воспринимать как объёмы реальных покупок или показатель благосостояния конкретной семьи.