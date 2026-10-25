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Регион
Опубликовано 25 октября, 14:07

Москва примет чемпионат мира по тяжёлой атлетике в 2030 году

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Москва станет местом проведения чемпионата мира по тяжёлой атлетике в 2030 году. Об этом заявила пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Российская столица примет сильнейших тяжелоатлетов со всего мира, которые поборются за медали мирового первенства. Точные сроки проведения соревнований и число участников пока не уточняются.

Отметим, что в сентябре 2026 года Москва уже принимала чемпионат России по тяжёлой атлетике. Турнир состоялся впервые за 23 года и собрал более 200 спортсменов.

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Чемпионат мира по тяжёлой атлетике проводится под эгидой Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF). Спортсмены соревнуются в двух упражнениях — рывке и толчке. В 2026 году мировое первенство принимает китайский Нинбо. На этом турнире российская сборная впервые за семь лет выступит под национальным флагом и с гимном страны.

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Оксана Попова
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