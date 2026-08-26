Штангистка Алёна Козлова принесла России золото ЧЕ по тяжёлой атлетике

Российская спортсменка Алёна Козлова завоевала золотую медаль на первенстве Европы по тяжёлой атлетике, проходящем в Приштине. В весовой категории свыше 69 кг атлетка показала лучший результат, подняв в сумме двоеборья 216 кг (96 кг в рывке и 120 кг в толчке).

Юношеский ЧЕ по тяжёлой атлетике в Приштине завершится 27 августа.

Ранее сообщалось, что тяжелоатлет Арсений Курочкин завоевал золото юношеского чемпионата Европы. Он выступал в весовой категории до 75 килограммов. По итогам двух упражнений спортсмен набрал 297 килограммов. В рывке он справился со штангой весом 132 килограмма, а в толчке поднял 165 килограммов.