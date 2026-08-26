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26 августа, 14:06

Штангистка Алёна Козлова принесла России золото ЧЕ по тяжёлой атлетике

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ al.kozlova0811

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ al.kozlova0811

Российская спортсменка Алёна Козлова завоевала золотую медаль на первенстве Европы по тяжёлой атлетике, проходящем в Приштине. В весовой категории свыше 69 кг атлетка показала лучший результат, подняв в сумме двоеборья 216 кг (96 кг в рывке и 120 кг в толчке).

Юношеский ЧЕ по тяжёлой атлетике в Приштине завершится 27 августа.

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Ранее сообщалось, что тяжелоатлет Арсений Курочкин завоевал золото юношеского чемпионата Европы. Он выступал в весовой категории до 75 килограммов. По итогам двух упражнений спортсмен набрал 297 килограммов. В рывке он справился со штангой весом 132 килограмма, а в толчке поднял 165 килограммов.

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Наталья Демьянова
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