Родители канадского защитника «Северстали» Иоанниса Калдиса остались под большим впечатлением от поездки в Россию. Особенно их восхитили масштабы и красота Москвы, а также гостеприимство жителей Череповца. Об этом хоккеист рассказал в интервью «Чемпионату».

По словам спортсмена, его близкие провели десять дней в Череповце, где смогли познакомиться с местной жизнью и посетить хоккейные встречи. Больше всего гостям запомнились атмосфера на трибунах, доброжелательность болельщиков и тёплый приём.

Калдис отметил, что, несмотря на скромные размеры города, в нём имеется всё необходимое для комфортного проживания. Однако главным событием для родителей стала возможность увидеть сына на льду впервые за несколько лет.

Затем семья отправилась в российскую столицу и прогулялась по Красной площади. Увиденное произвело на иностранцев неизгладимое впечатление.

«Они были поражены тем, насколько Москва большая и красивая. Говорят, что это прекрасный город», — поделился защитник.

Сам хоккеист признался, что тоже особенно любит исторический центр столицы. Два года назад он уже приезжал туда в декабре вместе с Адамом Лишкой. Тогда прогулка по украшенной к праздникам Москве оставила у него яркие воспоминания.

Калдис добавил, что ему также удалось побывать в нескольких столичных ресторанах, которые пришлись по душе.