Москва удивила, Череповец покорил: Хоккеист Калдис рассказал о поездке семьи в Россию
Хоккеист Калдис рассказал, что его родители были поражены красотой Москвы
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Родители канадского защитника «Северстали» Иоанниса Калдиса остались под большим впечатлением от поездки в Россию. Особенно их восхитили масштабы и красота Москвы, а также гостеприимство жителей Череповца. Об этом хоккеист рассказал в интервью «Чемпионату».
По словам спортсмена, его близкие провели десять дней в Череповце, где смогли познакомиться с местной жизнью и посетить хоккейные встречи. Больше всего гостям запомнились атмосфера на трибунах, доброжелательность болельщиков и тёплый приём.
Калдис отметил, что, несмотря на скромные размеры города, в нём имеется всё необходимое для комфортного проживания. Однако главным событием для родителей стала возможность увидеть сына на льду впервые за несколько лет.
Затем семья отправилась в российскую столицу и прогулялась по Красной площади. Увиденное произвело на иностранцев неизгладимое впечатление.
«Они были поражены тем, насколько Москва большая и красивая. Говорят, что это прекрасный город», — поделился защитник.
Сам хоккеист признался, что тоже особенно любит исторический центр столицы. Два года назад он уже приезжал туда в декабре вместе с Адамом Лишкой. Тогда прогулка по украшенной к праздникам Москве оставила у него яркие воспоминания.
Калдис добавил, что ему также удалось побывать в нескольких столичных ресторанах, которые пришлись по душе.
Ранее Life.ru сообщал, что канадский хоккеист ЦСКА Джереми Рой признался в растущей привязанности к России. Получивший российское гражданство защитник рассказал, что постепенно перенимает местные традиции и изучает русский язык, хотя партнёры по команде нередко отвечают ему по-английски.