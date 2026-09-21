Москвич пришёл в полицию за сыном и сам получил 13 суток ареста

Кузьминский районный суд Москвы назначил 13 суток административного ареста мужчине, который устроил скандал в отделе полиции. Туда он пришёл узнать, почему задержали его сына, рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

Инцидент произошёл вечером 19 сентября. Молодой человек оказался в полиции после участия в массовой драке. Его отец отправился в отделение выяснять обстоятельства случившегося. Однако в кабинете участкового мужчина, по данным суда, начал вести себя агрессивно и нецензурно выражаться.

Полицейские неоднократно требовали прекратить противоправное поведение, но посетитель отказался выполнять их требования.

В отношении москвича составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство. Суд признал его виновным и отправил под административный арест на 13 суток. По этой статье предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей либо до 15 суток ареста.

В конце августа Кузьминский суд арестовал на 15 суток двух москвичей за мелкое хулиганство. Молодые люди срывали агитационные плакаты с доски объявлений и не выполнили требования прибывших полицейских прекратить противоправные действия.