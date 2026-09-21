Банда подростков открыла стрельбу по охранникам многоэтажки в Москве

Шестерых юных хулиганов задержали в Москве после нападения на охранников с перцовкой и сигнальными пистолетами. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

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Компания полезла на крышу высотки в Шмитовском проезде. Охранники заметили незваных гостей и остановили их в подъезде. Но сдаваться молодые люди не собирались: они распылили в сторону охранников перцовый газ и начали стрелять из сигнальных пистолетов. Работники ЧОПа вызвали полицию.

Вскоре оперативники нашли беглецов на улице Горбунова. Задержанным от 14 до 18 лет, все они живут в столичном регионе. Молодых людей и собранные материалы передали следователям. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — о хулиганстве.

Двоих фигурантов отправили под стражу, ещё четверо находятся под домашним арестом.

За день до этого Life.ru рассказывал о задержании 14-летней петербурженки, которую подозревают в поджоге полицейских машин. По предварительным данным, девочку задержали в Выборгском районе, когда она пыталась поджечь ещё несколько служебных автомобилей. Ранее возле отдела полиции на улице Марата загорелись две машины ППС.