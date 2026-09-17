Подростку из Челябинска дали условный срок за выстрел из ракетницы в знакомого

Тракторозаводский районный суд Челябинска назначил условный срок подростку, выстрелившему из сигнальной ракетницы в лицо 16-летнего знакомого. О решении рассказали в пресс-службе судебной инстанции. Прокуратура просила отправить подсудимого на четыре года в воспитательную колонию.

Инцидент произошёл в сентябре 2025 года во дворе дома на Южноуральской улице. По данным следствия, 14-летний обвиняемый из хулиганских побуждений направил ракетницу на знакомого и произвёл выстрел. Пострадавший получил травму глаза и был госпитализирован. Подростка судили по части 2 статьи 213 УК РФ — о хулиганстве.

Прокурор также потребовал взыскать с подсудимого два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд оставил этот иск без рассмотрения.

Ранее в Тюмени возбудили дело о хулиганстве после сообщений о том, что группа подростков избила сверстника во дворе многоквартирного дома. Инцидент произошёл 13 сентября в районе улицы Обдорской. Подростки окружили мальчика, заставили его снять кофту, а затем набросились на него. Пострадавший получил рваную рану и ушибы.